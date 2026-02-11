Cricket le Indie Occidentali superano l’Inghilterra ai Mondiali T20 Bene Australia e Sudafrica

Le Indie Occidentali vincono contro l’Inghilterra nel match di cricket ai Mondiali T20 in India e Sri Lanka. La squadra delle Indie Occidentali mette una seria ipoteca sul primo posto nel Girone C, lasciando gli avversari con poche possibilità di recupero. La partita si è conclusa con una vittoria netta, e ora le Indie Occidentali si preparano alla fase successiva del torneo.

Nella quinta giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, il match di cartello si gioca nel Girone C, quello dell'Italia, nel quale le Indie Occidentali superano l'Inghilterra ed ipotecano il primo posto. Successi, negli altri raggruppamenti, per Sudafrica ed Australia. Nel Girone C le Indie Occidentali regolano l'Inghilterra per 1966 (20.0)-166 (19.0), imponendosi in maniera abbastanza netta nel big match di giornata, spuntandola per ben 30 runs e mettendo in cassaforte il primo posto nel raggruppamento. Nel Gruppo B nettissima affermazione dell' Australia, che liquida l' Irlanda per 826 (20.

