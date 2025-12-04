Al buio e coi bagni intasati Un incubo | la testimone racconta l’odissea dell’Italo bloccato 8 ore nel tunnel

“Eravamo 460 passeggeri. Siamo stati abbandonati nell’ oscurità, senza luce, senza acqua, senza cibo. I bagni straripavano di liquami, costringendo persone disperate a scendere sui binari per espletare i propri bisogni. Gli steward, impotenti e spaventati, non riuscivano a contenere il panico crescente”. Un’odissea, iniziata alle 17.40 di lunedì 1 dicembre. È in quel momento che il treno Italo AV 8920 diretto a Udine viene colpito da un cavo della linea elettrica – un incidente non attribuibile all’azienda – tra Gallese e Orte mentre si trova in un tunnel. Un attimo che scatena il finimondo, perché viene danneggiato un vetro ed è costretto a fermarsi: “Da quel momento, il nostro convoglio è rimasto intrappolato per otto interminabili ore sotto un tunnel, isolato dal mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

