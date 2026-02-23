Iran la portaerei Usa a Creta Nyt | Trump valuta attacco mirato prima di uno più massiccio

L’arrivo della portaerei statunitense a Creta deriva dalla crescente tensione tra Iran e Stati Uniti, alimentata dalla possibilità di un attacco mirato. Fonti militari riferiscono che il dispiegamento serve a rafforzare la presenza nel Mediterraneo e monitorare eventuali azioni iraniane. Trump valuta un intervento limitato prima di un’operazione più ampia, secondo quanto trapelato. La situazione rimane molto instabile e i movimenti militari continuano.

È sempre più tesa la situazione tra l’ Iran e gli Stati Uniti, mentre si studiano bozze di accordo che potrebbero riportare le parti al tavolo dei negoziati entro la fine della settimana. Intanto la portaerei americana USS Gerald R. Ford, la più grande del mondo, si trova nelle acque dell’isola greca di Creta, secondo alcune fotografie pubblicate dai media israeliani. Il New York Times: “Trump valuta attacco mirato sull’Iran”. Sebbene non sia stata presa alcuna decisione definitiva, secondo consiglieri citati dal New York Times il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe propenso a sferrare un primo attacco nei prossimi giorni per dimostrare ai leader iraniani che devono essere disposti ad accettare di rinunciare alla capacità di produrre armi nucleari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Iran Usa, Trump valuta un attacco limitato per ‘convincere’ Teheran a trattare sul nucleare. La portaerei G. Ford è nel MediterraneoIl governo degli Stati Uniti sta considerando un attacco mirato contro l’Iran per spingere Teheran a negoziare sul suo programma nucleare.

Trump-Iran, venti di guerra: la più grande portaerei al mondo entra nel Mediterraneo. Nyt: «Evacuate le basi Usa in Medio Oriente»La portaerei più grande al mondo si trova ora nel Mar Mediterraneo, alimentando tensioni tra Stati Uniti e Iran.

Iran, media: “Probabile attacco americano nelle prossime 24 ore”

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Pressing sull'Iran, gli Usa inviano la più grande portaerei del mondo; La superportaerei verso l’Iran. Gli Usa: Accordo o interverrà; Gli Stati Uniti spostano la portaerei più grande al mondo dal Venezuela all'Iran; Iran, gli Usa si preparano a operazioni prolungate: nel mirino siti nucleari e missilistici.

Iran, le minacce di Khamenei agli Usa: Anche le portaerei si possono affondareI media iraniani hanno annunciato che l’Iran ha lanciato missili verso lo Stretto di Hormuz, durante un'esercitazione militare che ha coinvolto anche Cina e Russia. Nel passaggio navale strategico tra ... tg.la7.it

Pressing sull'Iran, gli Usa inviano la più grande portaerei del mondoPenso che i colloqui con l'Iran avranno successo. ansa.it

Nelle ultime settimane gli Stati Uniti hanno concentrato attorno all’Iran una quantità di mezzi militari che non si vedeva da anni in Medio Oriente. Navi, portaerei, caccia, droni, bombardieri strategici e una rete logistica imponente stanno prendendo posizione tr - facebook.com facebook

#Iran, #Trump valuta raid limitato. Portaerei Ford nel Mediterraneo LIVE x.com