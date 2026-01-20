corruzione chiesto arresto per consigliere regionale

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto l’arresto del consigliere regionale Giovanni Zannini, membro di Forza Italia, nell’ambito di un’inchiesta per corruzione e concussione. La vicenda riguarda indagini in corso che coinvolgono alcuni rappresentanti politici della regione Campania. La situazione è al momento sotto esame delle autorità giudiziarie, con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l’arresto per il consigliere della Regione Campania Giovanni Zannini (Forza Italia) indagato per i reati di corruzione e concussione. Nell’ambito della stessa indagine coordinata dell’ufficio inquirente guidato dal procuratore Pierpaolo Bruni è stata chiesta la misura del divieto di dimora per gli imprenditori di Castel Volturno Paolo e Luigi Griffo, padre e figlio, titolari dell’azienda Spinosa Spa, specializzata nella produzione di mozzarella di bufala campana Dop e dei suoi derivati. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

