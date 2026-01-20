Chiesto l’arresto per il consigliere regionale Zannini | è indagato per corruzione e concussione

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l’arresto di Giovanni Zannini, consigliere regionale di Forza Italia, indagato per corruzione e concussione. L’indagine riguarda presunte irregolarità legate alla sua attività politica. La situazione è ancora in fase di sviluppo e sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali per comprendere gli sviluppi e le eventuali conseguenze legali.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha avanzato richiesta di custodia cautelare per Giovanni Zannini, consigliere regionale eletto con Forza Italia, nell’ambito di un’inchiesta che ipotizza i reati di corruzione e concussione. Nello stesso filone investigativo è stato chiesto anche il divieto di dimora per gli imprenditori Paolo e Luigi Griffo, padre e figlio, originari di Castel Volturno e alla guida della Spinosa Spa, azienda attiva nella produzione di mozzarella di bufala campana Dop e derivati. Zannini, già eletto in Regione con la lista "De Luca Presidente", è stato confermato alle ultime elezioni svoltesi a novembre. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Chiesto l’arresto per il consigliere regionale Zannini: è indagato per corruzione e concussione Chiesto l’arresto per Giovanni Zannini, il consigliere regionale è indagato per corruzioneLa Procura di Santa Maria Capua Vetere ha richiesto l’arresto del consigliere regionale Giovanni Zannini, indagato per corruzione. Leggi anche: Lecce, spari contro l’auto dell’allenatore. Indagato consigliere regionale Puglia: “Non faceva giocare il cognato” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Sabaudia, gara per i chioschi nel mirino della Procura: il sindaco tra i quattro indagati. Per il suo vice chiesto l'arresto; Caltanissetta, chiesto l'arresto del deputato forzista Mancuso per corruzione; Corruzione, a Caltanissetta chiesto l’arresto di un deputato regionale; Auto di lusso e riciclaggio, chiesto l'arresto per Alessandro Agresti e altre tre persone. Chiesto l’arresto per Giovanni Zannini, il consigliere regionale è indagato per corruzione - La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto l'arresto per il consigliere regionale Giovanni Zannini e il divieto di dimora per gli imprenditori Paolo ... fanpage.it Sabaudia, gara per i chioschi nel mirino della Procura: il sindaco tra i quattro indagati. Per il suo vice chiesto l'arresto - Quattro persone coinvolte: il primo cittadino Mosca, il vicesindaco Secci e due dirigenti. L'ipotesi è aver favorito i vecchi assegnatari decaduti ... msn.com Corruzione, chiesto l’arresto del deputato regionale Michele Mancuso: 5 indagati Con l'accusa di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, in riferimento a contributi pubblici pilotati a favore di un'associazione... - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.