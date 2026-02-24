cresta su fondi ue arresto di docenti e ricercatori per corruzione in gioco cellulari smart tv e pc per uso personale

Un'indagine ha portato all’arresto di docenti e ricercatori in Sicilia e Campania, coinvolti in un giro di corruzione legato all’assegnazione di appalti. Le accuse indicano che insegnanti e ricercatori avrebbero alterato le procedure di affidamento per ottenere cellulari, smart TV e computer da usare personalmente. Questa pratica avrebbe favorito alcune società informatiche, che ricevevano contratti senza gare pubbliche. La vicenda riguarda un sistema di favoritismi diffuso tra gli enti coinvolti.

La Procura europea (Eppo) ha chiesto l’arresto di 16 tra docenti universitari, ricercatori e insegnanti e di alcuni manager e dipendenti di società informatiche accusati a vario titolo di corruzione propria e turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente. L’inchiesta riguarda la Sicilia e la Campania. Secondo i pm di Eppo, Gery Ferrara e Amelia Luise, i docenti facevano sì che gli enti presso cui lavoravano affidassero le forniture di beni e servizi a determinate società Informatiche ottenendo in cambio un “tesoretto” usato per comprare cellulari, smart tv e pc per uso personale o da regalare a familiari e conoscenti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Cresta su fondi Ue, chiesto arresto docenti e ricercatori per corruzioneUn'indagine condotta dalla Procura Europea ha portato alla richiesta di arresto di 16 persone tra docenti universitari, ricercatori e manager di società informatiche, coinvolti in un caso di corruzione.

Cresta sui fondi Ue, chiesti 16 arresti per corruzione: docenti e ricercatori in Sicilia e CampaniaPer un caso di corruzione sui fondi europei, la Procura Europea ha richiesto 16 arresti di docenti universitari, ricercatori e dirigenti di aziende informatiche in Sicilia e Campania.