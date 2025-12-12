Obesità infantile il progetto dell’Asl Na2 Nord di prevenzione nelle scuole

L’obesità infantile rappresenta una sfida crescente, soprattutto in Campania. L’Asl Napoli 2 Nord ha avviato un progetto di prevenzione nelle scuole, coinvolgendo attivamente sanità e istituzioni scolastiche. Questa iniziativa mira a promuovere un’educazione alimentare corretta, contribuendo a ridurre i rischi legati a questa problematica diffusa tra i più giovani.

L'obesità infantile colpisce una vasta parte della popolazione sopratutto Campana, ma grazie a progetti ideati dall'Asl Napoli 2 Nord che mettono in comunicazione attiva sanità e Scuole, l'educazione alimentare sta facendo grandi passi.

L’obesità infantile è spesso accompagnata da ulteriori problemi medici, tra cui dolori articolari e diabete di tipo 2. Circa un bambino su tre che arriva in ambulatorio mostra già segni di steatosi epatica (fegato grasso) - facebook.com facebook