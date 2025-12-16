Dal vivaio alla prima squadra cresce il settore femminile del Vecchiazzano | 60 ragazze in campo
Il settore femminile del Vecchiazzano sta vivendo una crescita significativa, passando dal vivaio alla prima squadra. Con oltre 60 ragazze coinvolte, il calcio femminile a Forlì si sta espandendo, sostenuto da realtà locali dinamiche e appassionate che contribuiscono allo sviluppo del movimento e alla sua affermazione.
Il calcio femminile continua a guadagnare spazio e credibilità anche a Forlì, dove realtà locali dinamiche e appassionate stanno contribuendo in modo concreto alla crescita del movimento. Tra queste spicca la Asd Vecchiazzano, protagonista di un percorso rapido e significativo che, in appena tre. Forlitoday.it
