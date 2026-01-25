Scontri fra tifosi di Lazio e Napoli in autostrada armati di bastoni e coltelli | bloccate 80 persone

Nella giornata di ieri, si sono verificati scontri tra gruppi di tifosi della Lazio e del Napoli sull'autostrada, con circa 80 persone coinvolte. All’arrivo delle forze dell’ordine, i partecipanti si sono liberati di armi bianche e bastoni, gettandoli dal veicolo. L’intervento delle forze di polizia ha permesso di bloccare i soggetti coinvolti e di gestire la situazione, evitando conseguenze più gravi.

Ottanta biancocelesti bloccati al casello di Monte Porzio Catone: alla vista della polizia si sono liberati di bastoni e coltelli lanciandoli dal bus.🔗 Leggi su Fanpage.it

Tensioni tra ultras di Lazio e Napoli: bloccati in autostrada 80 tifosi biancocelestiNella notte, la Polizia di Stato ha intercettato e identificato 80 ultras della Lazio al casello di Monte Porzio Catone, in autostrada.

Bologna: scontri sull’autostrada A1 fra ultras di Roma e Fiorentina. Incappucciati e armati di sprangheOggi, sull'autostrada A1 nei pressi di Bologna, si sono verificati violenti scontri tra ultras di Roma e Fiorentina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Lazio-Napoli, finale di fuoco: Mazzocchi-Marusic

Argomenti discussi: Scontri sull'autostrada A1 fra tifosi della Fiorentina e della Roma; Tensione in autostrada, scontri fra tifosi di Fiorentina e Roma: il VIDEO; Scontri tra tifosi in A1 a Bologna, spranghe contro le auto. Faccia a faccia violento tra ultras incappucciati di Fiorentina e Roma; Scontri tra tifosi in autostrada: danni e disagi al traffico | VIDEO.

Scontri tra tifosi di Lazio e Napoli sull’A1: violenze in autostrada tra Ceprano e FrosinoneFrosinone– Momenti di tensione all’alba di oggi lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, dove si sono verificati violenti scontri ... cronachedellacampania.it

Scontri tra tifosi Lazio e Napoli su A1, 80 bloccati: sequestrati bastoni e taglieriniLa polizia è intervenuta questa mattina presto lungo l'autostrada A1, dove sulla carreggiata in direzione Nord nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, era stata segnalata la presenza di più ... adnkronos.com

Bologna, scontri fra i tifosi rossoblù e quelli del Celtic prima della gara di Europa league x.com

Il provvedimento dopo gli scontri contro i tifosi della Juve Stabia - facebook.com facebook