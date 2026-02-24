Cra diffidate per esubero di ospiti | Polizia Locale accerta il ripristino delle conformità

La Polizia Locale di Russi ha verificato il ripristino delle conformità nelle case famiglia per anziani, dopo aver riscontrato un eccesso di ospiti. La questione ha preso corpo a causa delle violazioni amministrative emerse durante controlli precedenti, che avevano evidenziato una sovrappopolazione nelle strutture. Gli agenti hanno effettuato sopralluoghi recenti per accertarsi che ora gli ospiti siano in numero conforme alle normative. Le verifiche proseguono per garantire il rispetto delle regole.

Le infrazioni riscontrate, come precisa il Comune di Russi, riguardavano esclusivamente aspetti amministrativi di natura formale e non erano emerse criticità sotto il profilo igienico-sanitario. I nuovi controlli confermano dunque il rispetto degli standard richiesti per il funzionamento delle strutture. L'attività si inserisce nel più ampio programma di azioni per la legalità promosso dal Comune, che comprende controlli in diversi ambiti, con l'obiettivo di garantire regolarità, sicurezza e tutela dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione. "L'azione della Polizia Locale – dichiara l'assessore alla Polizia Locale Filippo Plazzi – non si esaurisce nell'accertamento delle eventuali irregolarità, ma prosegue con la verifica puntuale dell'adeguamento alle prescrizioni.