Respira libero | operatori e ospiti delle Cra di Parma insieme nella lotta contro il fumo

Gli operatori e gli ospiti delle Case residenza per anziani di Parma si sono riuniti questa mattina in un evento dedicato alla lotta contro il fumo. L’obiettivo è sensibilizzare sulle conseguenze del fumo e aiutare chi vuole smettere, rafforzando le competenze degli operatori sanitari. La giornata si è concentrata su iniziative pratiche e incontri per diffondere una maggiore consapevolezza tra gli anziani e il personale delle strutture.

Promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi del fumo tra gli ospiti delle Case residenza per anziani (CRA) e rafforzare le competenze degli operatori sanitari per supportare chi decide di smettere con le sigarette. Sono stati gli obiettivi di Respira libero, un corso di formazione organizzato recentemente dal Centro antifumo dell’Azienda Usl di Parma e dedicato alla prevenzione del tabagismo nei contesti residenziali per anziani della città. “Il bilancio di “Respira libero” – ha commentato Giuseppe Fertonani Affini, dirigente medico del Servizio dipendenze patologiche Ausl che ha condotto il corso insieme al team infermieristico del Centro antifumo – è senza dubbio molto positivo.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Cra Parma Manicure e parrucchiera per le ospiti della Cra Le ospiti della Casa Residenza Anziani ‘Villa Estense’ di Maranello hanno beneficiato di servizi di manicure e parrucchiera, realizzati dagli allievi dell’Accademia Ial di Ferrara. Lotta, incoronati i campioni italiani nello stile libero e nella femminile Al PalaPellicone di Ostia si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti 2026 di lotta, con le gare di stile libero e femminile. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cra Parma Argomenti discussi: Parti per l'Aria - Respira bene, cresci meglio: uno strumento di prevenzione per famiglie e operatori. PASQUA A SORRENTO 5 Aprile 2026 Respira il profumo del mare, lasciati incantare dai colori della Costiera e vivi una Pasqua indimenticabile Viaggio in bus Arrivo in mattinata a Sorrento Giornata libera Pranzo libero (al sacco o in un - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.