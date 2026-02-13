Un consigliere regionale denuncia | Il Governo toglierà i cellulari ai trattenuti così i Cpr saranno buchi neri
Luca Paladini, consigliere regionale, denuncia che il Governo intende togliere i cellulari ai migranti trattenuti nei centri di permanenza, causando il rischio che i Cpr diventino zone di isolamento totale. La sua protesta nasce dalla decisione di bloccare l’uso di telefoni, che impedisce ai trattenuti di comunicare con il mondo esterno e rende più difficile monitorare le condizioni all’interno. Paladini sottolinea come questa misura possa aumentare la sensazione di abbandono tra i migranti e complicare le verifiche sugli eventuali abusi.
Dopo l’approvazione del DDL immigrazione, il consigliere regionale Luca Paladini ha denunciato a Fanpage.it il rischio di rendere i Cpr dei “buchi neri” senza controlli e tutela dei diritti.🔗 Leggi su Fanpage.it
