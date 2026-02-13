Un consigliere regionale denuncia | Il Governo toglierà i cellulari ai trattenuti così i Cpr saranno buchi neri

Da fanpage.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Paladini, consigliere regionale, denuncia che il Governo intende togliere i cellulari ai migranti trattenuti nei centri di permanenza, causando il rischio che i Cpr diventino zone di isolamento totale. La sua protesta nasce dalla decisione di bloccare l’uso di telefoni, che impedisce ai trattenuti di comunicare con il mondo esterno e rende più difficile monitorare le condizioni all’interno. Paladini sottolinea come questa misura possa aumentare la sensazione di abbandono tra i migranti e complicare le verifiche sugli eventuali abusi.

Dopo l’approvazione del DDL immigrazione, il consigliere regionale Luca Paladini ha denunciato a Fanpage.it il rischio di rendere i Cpr dei “buchi neri” senza controlli e tutela dei diritti.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su governo consigliere

Referendum giustizia, Schlein e Conte dicono No: “Governo vuole sfuggire ai controlli”, “Torna la casta”

Il referendum sulla giustizia del 22-23 marzo ha suscitato forti divisioni politiche.

Addio ai "buchi neri" sulla Statale, aperta l'ultima corsia nella rotonda: il maxi cantiere è ufficialmente finito

Finalmente risolti i problemi di traffico sulla Statale Adriatica: è stata aperta l’ultima corsia nella rotonda, segnando la fine di un maxi cantiere durato mesi.

Ultime notizie su governo consigliere

Argomenti discussi: Scontri di Torino, il Consigliere Regionale Cunegato condanna la violenza ma denuncia la narrazione unilaterale del Governo; La denuncia di Cesetti: Per ricevere un referto qui occorrono mesi; L'ex assessore Satta accusa la giunta: Per la pesca sono andati in fumo 12 milioni non spesi; Il Villino al centro della bagarre politica.

un consigliere regionale denunciaRitardi negli esami istologici, Cesetti interroga la Regione: Referti dopo tre mesi sono inaccettabiliIl consigliere regionale Pd denuncia gravi ritardi nella refertazione e chiama in causa il presidente Acquaroli con un’interrogazione sottoscritta da tutto il gruppo dem ... lanuovariviera.it

un consigliere regionale denunciaAlghero-Sassari, Forza Italia: Di Nolfo denuncia sé stesso, è propaganda grottescaIl gruppo consiliare di Forza Italia non usa mezzi termini per definire l'ultima iniziativa del consigliere regionale Valdo Di Nolfo sui disservizi della ... algheroeco.com