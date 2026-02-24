Costringeva le allieve a subire molestie in palestra arrestato istruttore a Pescara

Un istruttore di una palestra a Pescara è stato arrestato perché avrebbe costretto alcune allieve minorenni a subire molestie. La causa è la presunta condotta violenta e intimidatoria nei confronti delle ragazze durante le sedute di allenamento. Le indagini hanno portato alla scoperta di comportamenti inaccettabili, che si sono verificati nel corso di diverse settimane. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori sviluppi.

L'istruttore di una palestra a Pescara è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di alcune allieve minorenni. I fatti si sarebbero verificati durante gli allenamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Avrebbe costretto a subire atti sessuali le allieve minorenni, arrestato istruttore di una palestraUn istruttore di una palestra di Pescara è stato arrestato perché avrebbe costretto alcune allieve minorenni a subire atti sessuali. Abusi sessuali su minorenni: istruttore di arti marziali arrestato a PescaraL’istruttore di arti marziali di Pescara è stato arrestato per aver molestato un minore durante le lezioni.