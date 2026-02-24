Cosmi ritorna in panchina | la Salernitana punta alla promozione

Serse Cosmi riprende in mano la panchina: la Salernitana lo ha scelto come nuovo allenatore, puntando alla promozione. La decisione arriva dopo quattro anni senza guidare una squadra, e lui si impegna a migliorare il rendimento della squadra. La sua esperienza e il suo stile di gioco saranno fondamentali per affrontare il campionato. La squadra si prepara a cambiare rotta con il suo arrivo.

Serse Cosmi torna in panchina: sarà il nuovo allenatore della Salernitana Serse Cosmi, dopo quattro anni di assenza dalle panchine, è pronto a rimettersi in gioco. Il tecnico umbro ha firmato un contratto fino a giugno con la Salernitana, con opzione per il rinnovo in caso di promozione in Serie B. La squadra campana, attualmente terza nel girone C, cerca di rilanciare dopo un periodo di risultati altalenanti. Cosmi sostituirà Giuseppe Raffaele, in discussione per i risultati non convincenti della squadra. La Salernitana, nonostante il terzo posto, è staccata dalla vetta del campionato. Il tecnico tornerà in panchina dopo l'esperienza negativa con il Rijeka, terminata con un esonero.