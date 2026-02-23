Dopo 4 anni Cosmi torna in panchina | la Salernitana lo chiama dopo l' esonero di Raffaele

Cosmi torna in panchina dopo quattro anni, perché la Salernitana ha deciso di affidargli la guida tecnica. La scelta arriva in seguito all'esonero di Raffaele, dopo la sconfitta contro il Monopoli. Il direttore sportivo Faggiano ha valutato attentamente il profilo del tecnico, che ha già allenato in Croazia con il Rijeka. L'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore. La squadra si prepara a riprendere il lavoro con il nuovo staff.

Il percorso di Giuseppe Raffaele sulla panchina della Salernitana è giunto al capolinea. Decisiva la sconfitta casalinga con il Monopoli e una distanza dalla vetta, ora a 14 punti, che continua ad ampliarsi. Al suo posto il ds Faggiano ha scelto Serse Cosmi. Il tecnico perugino è pronto a tornare in panchina quattro anni dopo l'ultima esperienza al Rijeka, in Croazia. L'annuncio ufficiale è imminente, si parla di un accordo di 6 mesi.