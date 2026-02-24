Cos’è la sindrome compartimentale la grave complicanza che stava per costare la gamba a Lindesy Vonn

L’indagine sulla sindrome compartimentale si concentra su un caso di grave complicanza che rischiava di portare all’amputazione di una gamba. La causa principale è stata un trauma intenso subito durante un incidente in discesa, che ha provocato un aumento rapido della pressione muscolare. I medici hanno dovuto intervenire con urgenza per salvare il tessuto, evitando conseguenze irreversibili. La vicenda ha acceso i riflettori sulla delicatezza di questa condizione.

Quando si parla di infortuni gravi nello sci alpino, la mente corre subito a legamenti strappati o ossa rotte. Quello che è successo a Lindsey Vonn va però ben oltre: la campionessa americana ha rischiato l’amputazione della gamba, non tanto per le fratture in sé, quanto per una complicanza medica tra le più pericolose in ambito ortopedico, la sindrome compartimentale. La sciatrice ha spiegato tutto in un lungo post su Instagram in cui ha nascosto nulla sul grande dolore provato e sulla gravità della condizione che ha vissuto: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn) L’incidente ha provocato alla sciatrice una frattura complessa della tibia, la rottura della testa del perone e del piatto tibiale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

