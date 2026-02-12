Cos’è l’impalcatura sulla gamba che si vede nella foto di Lindsey Vonn e a cosa serve
Lindsey Vonn si mostra in ospedale con un'impalcatura attaccata alla gamba, una struttura che sembra presa da un cantiere. La sciatrice americana ha condiviso la foto sui social, lasciando i fan preoccupati. L’immagine si è diffusa rapidamente, attirando l’attenzione su come si cura un infortunio serio. La Vonn si sta riprendendo dopo un incidente, e quella struttura serve a stabilizzare l’arto durante la riabilitazione.
L’immagine ha fatto il giro del mondo: Lindsey Vonn distesa nel letto d’ospedale con quella che sembra un’impalcatura da cantiere attaccata alla gamba. Non è un’illusione ottica e nemmeno un tutore particolarmente robusto. Si tratta di un fissatore esterno, uno strumento ortopedico che in casi come il suo può fare la differenza tra un recupero possibile e complicazioni gravissime. Domenica 8 febbraio 2026, durante la discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina, la leggendaria sciatrice americana si è schiantata sulla pista Olympia delle Tofane dopo appena 13 secondi dalla partenza. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Approfondimenti su Lindsey Vonn
Caduta choc per Lindsey Vonn: frattura a una gamba, operata a Treviso | Si può sciare con un crociato rotto? Parla l'esperto
Lindsey Vonn si è rotta una gamba durante le Olimpiadi di Cortina.
Olimpiadi Milano Cortina: caduta choc per Lindsey Vonn. L'americana operata per una frattura alla gamba
Durante la discesa libera a Milano Cortina, Lindsey Vonn ha avuto una caduta violenta e si è rotta una gamba.
Ultime notizie su Lindsey Vonn
Argomenti discussi: Quando la mancata nomina del coordinatore della sicurezza condanna il committente?; Incidenti sul lavoro: nel 2025 in Piemonte morti 65 lavoratori; Precipita da un’impalcatura: infortunio sul lavoro in un cantiere; Il ritorno dell’atomo: la sopravvivenza delle nazioni significa abbracciare il realismo energetico.
Crolla l’impalcatura in un cantiere di Pavia: grave un operaio precipitato da tre metriPavia, 8 gennaio 2026 - L'impalcatura è crollata proprio mentre c'era sopra l'operaio, che è caduto da un'altezza di circa 3 metri. L'uomo, di 57 anni, è stato trasportato con l'ambulanza in codice ... ilgiorno.it
Lindsey Vonn condivide il primo aggiornamento sulla sua salute: come sta la sciatrice L'articolo al link nel primo commento - facebook.com facebook
La prima foto della sciatrice statunitense Lindsey Vonn dopo il suo infortunio x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.