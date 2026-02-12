Cos’è l’impalcatura sulla gamba che si vede nella foto di Lindsey Vonn e a cosa serve

Lindsey Vonn si mostra in ospedale con un'impalcatura attaccata alla gamba, una struttura che sembra presa da un cantiere. La sciatrice americana ha condiviso la foto sui social, lasciando i fan preoccupati. L’immagine si è diffusa rapidamente, attirando l’attenzione su come si cura un infortunio serio. La Vonn si sta riprendendo dopo un incidente, e quella struttura serve a stabilizzare l’arto durante la riabilitazione.

L’immagine ha fatto il giro del mondo: Lindsey Vonn distesa nel letto d’ospedale con quella che sembra un’impalcatura da cantiere attaccata alla gamba. Non è un’illusione ottica e nemmeno un tutore particolarmente robusto. Si tratta di un fissatore esterno, uno strumento ortopedico che in casi come il suo può fare la differenza tra un recupero possibile e complicazioni gravissime. Domenica 8 febbraio 2026, durante la discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina, la leggendaria sciatrice americana si è schiantata sulla pista Olympia delle Tofane dopo appena 13 secondi dalla partenza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

