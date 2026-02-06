Che cos'è la sindrome del cuore congelato che si verifica dopo la fine di un amore

Dopo una rottura, alcune persone si sentono vuote e distaccate, come se il cuore fosse congelato. È la sindrome del cuore congelato, un meccanismo di difesa che il cervello mette in atto per proteggersi dal dolore. Apatia, freddezza e noia sono i segnali più comuni di questa reazione, che può durare anche settimane o mesi.

Apatia, freddezza, noia dopo una rottura sono tutti sintomi riconducibili alla sindrome del cuore congelato: un incredibile meccanismo di protezione attivato dal nostro cervello.

