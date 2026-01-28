Cosa succede con il pareggio in Napoli-Chelsea cosa serve per passare | combinazioni e risultati

Se il match tra Napoli e Chelsea finisce in pareggio, la squadra partenopea deve sperare in combinazioni di risultati per passare ai playoff. In particolare, il Napoli non basta che finisca il match in parità: deve attendere che altre partite diano una mano, e le sue possibilità di qualificazione dipendono da come andranno gli incontri di oggi. La situazione si fa complicata e i tifosi restano in attesa di sapere se il loro team potrà ancora sperare di avanzare.

In caso di pareggio del Napoli con il Chelsea, per la qualificazione ai playoff sono necessari alcuni risultati. L'attenzione è focalizzata anzitutto su Olympiacos, Athletic Bilbao, PSV Eindhoven, AS Monaco e Bayer Leverkusen che precedono gli azzurri.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Napoli deve vincere contro il Chelsea per sperare di qualificarsi in Champions League.

Antonio Conte a Prime Video:“Napoli-Chelsea come una finale Assolutamente, non è una finale ma è una gara cruciale per noi. Dobbiamo fare punti, con una vittoria saresti certo di andare a fare i playoff. Sappiamo che non affronteremo l’ultima della classe - facebook.com facebook

