Spaccio di droga sul litorale | sequestrata cocaina dal valore di oltre 1 milione

Le forze dell'ordine di Ostia hanno sequestrato circa 9 chilogrammi di cocaina, con un valore stimato superiore a un milione di euro. L'operazione, condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, ha portato all'arresto di un uomo di nazionalità italiana. L'intervento rientra nelle attività di contrasto al traffico di droga sul litorale, per garantire maggiore sicurezza nelle aree interessate.

Ostia, 31 dicembre 2025 – I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato circa 9 chilogrammi di cocaina e tratto in arresto un soggetto di nazionalità italiana. Una pattuglia del 6° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma a Lido di Ostia ha sottoposto a controllo un uomo, a bordo di una Fiat Punto, il cui stato di agitazione unitamente ai precedenti di polizia emersi a suo carico ha indotto i militari a procedere ad approfondimenti. Il soggetto è stato condotto presso gli uffici, dove un controllo accurato del veicolo ha consentito di rinvenire, all’interno di un finto serbatoio del gas collocato al posto della ruota di scorta, panetti di cocaina, da cui sarebbe stato possibile ricavare circa 60. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: "Guerra" allo spaccio di droga: sequestrata cocaina gettata in mezzo alla strada e nascosta in bottiglie di alcolici

Leggi anche: Il bazar dello spaccio con le dosi in cassaforte. Sequestrata droga per oltre 400mila euro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Castel Volturno, una centrale di spaccio in casa: droga sequestrata, presi in tre; Cocaina venduta porta a porta: cinque arresti in Val Vibrata FOTO VIDEO; Castel Volturno, blitz antidroga a Ischitella: smantellata centrale dello spaccio gestita da 20enni.

Castel Volturno, una centrale di spaccio in casa: droga sequestrata, presi in tre - In meno di due settimane sono tre le operazioni antidroga portate a termine sul litorale domiziano dai ... ilmattino.it