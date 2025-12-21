Biathlon l’Italia chiude ai piedi del podio la staffetta maschile della Val Martello in IBU Junior Cup

La seconda tappa dell’IBU Junior Cup 2025-2026 di biathlon, andata in scena in Val Martello, in provincia di Bolzano, si chiude con la staffetta 4×7.5 km maschile: l’Italia finisce ai piedi del podio nella gara vinta dalla Francia sulla Cechia e sulla Germania. In una gara condizionata da numerosi errori al tiro, arriva l’affermazione della Francia, nonostante un giro di penalità ed otto ricariche utilizzate, che si impone con il crono finale di 1:17’11?8, distanziando notevolmente la Cechia, seconda con una penalità e dodici colpi ricaricati, a 1’45?4. Gradino più basso del podio per la Germania, che paga due penalità e ricarica 11 colpi, terza con un distacco di 2’06?6, mentre chiude al quarto posto l’Italia di Michel Deval, Maximilian Leitgeb, Michele Carollo e Nicola Giordano, gravati di un giro di penalità e dieci ricariche utilizzate, con un ritardo di 3’05?3. 🔗 Leggi su Oasport.it

