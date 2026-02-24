Corruzione a Cisterna arrestati il consigliere Renio Monti e il dirigente Luca De Vincenti

Renio Monti e Luca De Vincenti sono finiti agli arresti domiciliari a causa di un'indagine sulla corruzione nel Comune di Cisterna. Le autorità hanno acquisito prove di presunti favori e tangenti legati a decisioni amministrative. I finanzieri hanno eseguito l’ordinanza del giudice, applicando anche obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. L’indagine si concentra su sospetti di illeciti nei rapporti tra funzionari pubblici e imprese locali, con un'attenzione particolare alle pratiche di assegnazione di appalti pubblici.

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri due professionisti indagati. Ecco quali sono gli episodi contestati Arresti domiciliari e due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Questa mattina, martedì 24 febbraio, i finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza hanno dato esecuzione a un'ordinanza del gip nell'ambito dell'inchiesta per corruzione che ha riguardato il Comune di Cisterna. Ai domiciliari il consigliere comunale Renio Monti e il dirigente Luca De Vincenti, mentre l'altra misura cautelare è scattata a carico di due professionisti indagati.

Inchiesta a Cisterna: indagati un consigliere comunale e un dirigenteA Cisterna, un consigliere comunale e un dirigente sono finiti sotto inchiesta per sospetti di corruzione.

Scambio elettorale mafioso a Terracina: fra gli arrestati il consigliere De GregorioUn’indagine ha portato all’arresto di diverse persone, tra cui un consigliere comunale di maggioranza di Terracina, nell’ambito di un’operazione che coinvolge anche San Felice Circeo, Napoli e Roma.

