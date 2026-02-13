Inchiesta a Cisterna | indagati un consigliere comunale e un dirigente

A Cisterna, un consigliere comunale e un dirigente sono finiti sotto inchiesta per sospetti di corruzione. La loro posizione si è complicata dopo che sono emerse irregolarità nei loro rapporti con alcune aziende locali. Le forze dell’ordine hanno perquisito gli uffici comunali e sequestrato documenti che potrebbero chiarire i loro ruoli nella vicenda. La scoperta ha sollevato molte preoccupazioni tra i cittadini, che chiedono trasparenza e chiarezza sulle modalità di gestione della cosa pubblica.

In tribunale gli interrogatori preventivi davanti alla gip Barbara Cortegiano. L'ipotesi di reato è corruzione. Complessivamente otto gli indagati Indagati un consigliere comunale e un dirigente del Comune di Cisterna nell'ambito di un'inchiesta che li vede accusati di corruzione. Sono complessivamente otto gli indagati, per sei dei quali la procura ha avanzato richieste di arresti domiciliari. Questa mattina in tribunale gli interrogatori preventivi davanti alla giudice per le indagini preliminari Barbara Cortegiano, che dovrà poi decidere sulle misure cautelari. Il sindaco Valentino Mantini ha rilasciato una breve dichiarazione: "Sono venuto a conoscenza di un'indagine a carico di un consigliere e di un dirigente del Comune da parte della procura della Repubblica di Latina e con trasparenza intendo informare la mia comunità.