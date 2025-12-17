Scambio elettorale mafioso a Terracina | fra gli arrestati il consigliere De Gregorio

Un’indagine ha portato all’arresto di diverse persone, tra cui un consigliere comunale di maggioranza di Terracina, nell’ambito di un’operazione che coinvolge anche San Felice Circeo, Napoli e Roma. L’indagine ha fatto emergere reati di scambio elettorale politico mafioso e estorsione aggravata, evidenziando un grave fenomeno di infiltrazioni criminali nel contesto locale e regionale.

Estorsione e scambio elettorale politico mafioso: arrestati Edoardo Marano, un consilgiere comunale di Terracina e un agente immobiliare - Dalle prime ore di questa mattinata, in Roma, Napoli, Terracina, Latina e provincia, i carabinieri del Comando Provinciale di Latina stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal ... ilmessaggero.it

Scambio elettorale politico-mafioso: blitz tra Latina, Terracina e Roma. 5 arresti e sequestri per 10 milioni - facebook.com facebook

