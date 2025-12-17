Scambio elettorale mafioso a Terracina | fra gli arrestati il consigliere De Gregorio

Un’indagine ha portato all’arresto di diverse persone, tra cui un consigliere comunale di maggioranza di Terracina, nell’ambito di un’operazione che coinvolge anche San Felice Circeo, Napoli e Roma. L’indagine ha fatto emergere reati di scambio elettorale politico mafioso e estorsione aggravata, evidenziando un grave fenomeno di infiltrazioni criminali nel contesto locale e regionale.

C’è anche un consigliere comunale di maggioranza di Terracina fra gli arrestati nell’operazione scattata questa mattina tra Terracina, San Felice Circeo, Napoli e Roma, nell’ambito di un’indagine che ha fatto emergere reati di scambio elettorale politico mafioso, estorsione aggravata dal metodo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

scambio elettorale mafioso terracinaTerracina, arresti e sequestri per mafia e scambio elettorale politico: cosa è successo - Scambio elettorale politico mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e turbata libertà degli incanti, sono i reati contestati a cinque persone destinatarie ... tg.la7.it

scambio elettorale mafioso terracinaEstorsione e scambio elettorale politico mafioso: arrestati Edoardo Marano, un consilgiere comunale di Terracina e un agente immobiliare - Dalle prime ore di questa mattinata, in Roma, Napoli, Terracina, Latina e provincia, i carabinieri del Comando Provinciale di Latina stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal ... ilmessaggero.it

