Scambio elettorale mafioso a Terracina | fra gli arrestati il consigliere De Gregorio
Un’indagine ha portato all’arresto di diverse persone, tra cui un consigliere comunale di maggioranza di Terracina, nell’ambito di un’operazione che coinvolge anche San Felice Circeo, Napoli e Roma. L’indagine ha fatto emergere reati di scambio elettorale politico mafioso e estorsione aggravata, evidenziando un grave fenomeno di infiltrazioni criminali nel contesto locale e regionale.
C’è anche un consigliere comunale di maggioranza di Terracina fra gli arrestati nell’operazione scattata questa mattina tra Terracina, San Felice Circeo, Napoli e Roma, nell’ambito di un’indagine che ha fatto emergere reati di scambio elettorale politico mafioso, estorsione aggravata dal metodo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Inchiesta su scambio elettorale politico-mafioso ed estorsione: sei misure cautelari tra barese e foggiano Guardia di finanza, arresti: carcere. Fra gli indagati un consigliere comunale di Modugno
Leggi anche: Inchiesta su scambio elettorale politico-mafioso ed estorsione: sei misure cautelari tra barese e foggiano Guardia di finanza, arresti: carcere. Accuse a vario titolo. Fra gli indagati un consigliere comunale di Modugno
SCAMBIO ELETTORALE POLITICO MAFIOSO
Terracina, arresti e sequestri per mafia e scambio elettorale politico: cosa è successo - Scambio elettorale politico mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e turbata libertà degli incanti, sono i reati contestati a cinque persone destinatarie ... tg.la7.it
Estorsione e scambio elettorale politico mafioso: arrestati Edoardo Marano, un consilgiere comunale di Terracina e un agente immobiliare - Dalle prime ore di questa mattinata, in Roma, Napoli, Terracina, Latina e provincia, i carabinieri del Comando Provinciale di Latina stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal ... ilmessaggero.it
Scambio elettorale politico-mafioso: blitz tra Latina, Terracina e Roma. 5 arresti e sequestri per 10 milioni - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.