Grande attesa a Scandicci per la mezza maratona

A Scandicci si respira aria di corsa. Domenica 15 febbraio, la città si appresta a ospitare di nuovo la mezza maratona, uno degli eventi più attesi del calendario podistico toscano. Centinaia di atleti, professionisti e amatori, si preparano a sfidarsi lungo il percorso tra strade e piazze della zona. La città si mobilita per accogliere i partecipanti, con volontari e sostenitori pronti a fare il tifo. L’atmosfera è già calda e carica di energia, mentre si avvic

Scandicci, 12 febbraio 2026 – Scandicci si prepara ad accogliere una vera e propria festa della corsa: domenica 15 febbraio 2026 torna la mezza maratona, appuntamento ormai storico del panorama podistico toscano, che si preannuncia fin da ora estremamente partecipato. Non solo podisti locali, ma atleti provenienti da ogni parte d'Italia hanno già confermato la loro presenza, a testimonianza del richiamo nazionale che questa manifestazione continua ad esercitare. L'edizione 2026 porta con sé importanti novità: la gara sarà valida anche per il nuovo Trofeo Under 30, pensato per incentivare la partecipazione dei giovani e avvicinare le nuove generazioni al mondo dell'atletica, oltre al tradizionale 22° Trofeo Camangi, che arricchisce ulteriormente il valore agonistico dell'evento.

