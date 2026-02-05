Presentata la Mezza Maratona RomaOstia 2026

Domenica 1° marzo 2026 si svolgerà la 51esima edizione della Mezza Maratona RomaOstia. Quasi dodicimila runner hanno già prenotato il loro posto, pronti a correre lungo le strade di Ostia. La gara, una delle più affollate e amate in Italia, torna dopo un anno di pausa e promette ancora emozioni. I partecipanti si preparano con entusiasmo, aspettando di sfidare i loro limiti sulla distanza di 21 chilometri.

L'edizione numero cinquantuno della manifestazione podistica che collega l'Eur al litorale romano mira a superare gli oltre quindicimila runner iscritti Domenica 1° marzo 2026 si terrà la 51esima edizione della Mezza Maratona di Ostia che conta già quasi dodicimila runner iscritti. "La RomaOstia Half Marathon è da 51 anni un appuntamento immancabile per i podisti provenienti da ogni parte del mondo. Una manifestazione straordinaria su un percorso unico che racconta il rapporto profondo tra Roma e Ostia, tra la città e il suo mare. I numeri di quest'anno confermano la sua crescita: siamo infatti pronti a superare il record dello scorso anno e ad andare oltre quota 15 mila iscritti.

