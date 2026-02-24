Coppa Italia di basket in carrozzina Il Santo Stefano ko in finale con Giulianova

La sconfitta della Santo Stefano Kos Group nella finale di Coppa Italia di basket in carrozzina 2026 è stata causata dalla rimonta di Giulianova nel quarto quarto. La squadra avversaria ha preso il sopravvento con un parziale di 17-7, portando a termine la partita con un punteggio di 53-47. La partita è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con un recupero decisivo negli ultimi minuti di gioco. La sfida si è conclusa con un risultato che ha sorpreso molti spettatori.

© Sport.quotidiano.net - Coppa Italia di basket in carrozzina. Il Santo Stefano ko in finale con Giulianova

La Coppa Italia di basket in carrozzina 2026 è andata alla Deco Amicacci Giulianova che, in finale, ha superato 53-47 (11-19, 15-13, 10-8, 17-7) la Santo Stefano Kos Group. L’ultimo atto del trofeo tricolore ha visto la compagine di Porto Potenza condurre nel punteggio fino al termine del terzo quarto, concluso in vantaggio per 40-36; l’ultimo periodo, invece, ha fatto registrare la rimonta degli abruzzesi, capaci di commettere qualche errore di meno rispetto agli avversari. La fisiologica e comprensibile delusione per la sconfitta, comunque, non cancella la bella vittoria in semifinale dei ragazzi di coach Ceriscioli sui campioni d’Italia della Briantea 84, superati nettamente per 73-57. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Basket in carrozzina. La Santo Stefano è in finale di Coppa ItaliaLa squadra di basket in carrozzina Santo Stefano Kos Group ha vinto la semifinale di Coppa Italia contro i campioni d’Italia di Briantea 84 Cantù con un punteggio di 73-57. Coppa Italia di basket in carrozzina. La Santo Stefano in campo. Sfida alla Briantea ’84 CantùLa Santo Stefano Kos Group partecipa alla finale della Coppa Italia di basket in carrozzina, che si svolge in Sardegna. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Milano firma il bis: dopo la Supercoppa ecco la Coppa Italia! Tortona battuta; Brescia-Olimpia Milano di Coppa Italia: dove vedere la partita in tv e streaming; Basket, da oggi a Torino la Final Eight di Coppa Italia. Le otto squadre, gli orari, dove vedere tutto in tv; L'Olimpia Milano vince la Coppa Italia di basket 2026, battuta in finale Tortona 85-77. Coppa Italia di basket in carrozzina. Il Santo Stefano ko in finale con GiulianovaLa Coppa Italia di basket in carrozzina 2026 è andata alla Deco Amicacci Giulianova che, in finale, ha superato ... sport.quotidiano.net Olimpia Milano-Tortona oggi, Coppa Italia basket 2026: orario finale, tv, programma, streamingNon è una finale inedita, perché la si è vista anche nel 2022 a Pesaro. Pur tuttavia, ha ancora i crismi di una certa sorpresa: da una parte l'Olimpia EA7 ... oasport.it Coppa Italia di serie A2. Per Prata un'altra sconfitta. - facebook.com facebook L'@olimpiamilano1936 vince la Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia di Basket, disputata a Torino il 18-22 febbraio 2026 al @inalpi_arena. Per la EA7 Emporio Armani Milano è la nona Coppa Italia della sua storia! Armoni Brooks vince il premio di x.com