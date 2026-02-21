Coppa Italia di basket in carrozzina La Santo Stefano in campo Sfida alla Briantea ’84 Cantù

La Santo Stefano Kos Group partecipa alla finale della Coppa Italia di basket in carrozzina, che si svolge in Sardegna. La squadra affronta la Briantea ’84 Cantù, una delle principali contendenti, in una partita decisiva per il titolo. La competizione coinvolge anche la Dinamo Lab Sassari e l’Amicacci Giulianova, portando in campo atleti con disabilità che dimostrano grande determinazione. La sfida si svolge in un palazzetto pieno di tifosi, con la palla a spiccare tra i giocatori.

In questo weekend si assegna la Coppa Italia di basket in carrozzina: in Sardegna, alla fase finale del trofeo tricolore prendono parte la Briantea 84 Cantù, la Dinamo Lab Sassari, la Deco Amicacci Giulianova ed i portopotentini della Santo Stefano Kos Group. L’appuntanento sportivo avrà luogo al PalaMura della cittadina sarda: questo pomeriggio alle 16 si confronteranno il team brianzolo, campione d’Italia in carica, e quello di Porto Potenza. Alle 18.30 sarà la volta di Sassari e Giulianova. Le vincenti delle due partite si contenderanno la coppa domani, con inizio alle 10.30 con diretta RaiSport.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Basket in carrozzina. Santo Stefano superiore. Vicenza non ha scampo

