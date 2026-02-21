Coppa Italia di basket in carrozzina La Santo Stefano in campo Sfida alla Briantea ’84 Cantù
La Santo Stefano Kos Group partecipa alla finale della Coppa Italia di basket in carrozzina, che si svolge in Sardegna. La squadra affronta la Briantea ’84 Cantù, una delle principali contendenti, in una partita decisiva per il titolo. La competizione coinvolge anche la Dinamo Lab Sassari e l’Amicacci Giulianova, portando in campo atleti con disabilità che dimostrano grande determinazione. La sfida si svolge in un palazzetto pieno di tifosi, con la palla a spiccare tra i giocatori.
In questo weekend si assegna la Coppa Italia di basket in carrozzina: in Sardegna, alla fase finale del trofeo tricolore prendono parte la Briantea 84 Cantù, la Dinamo Lab Sassari, la Deco Amicacci Giulianova ed i portopotentini della Santo Stefano Kos Group. L’appuntanento sportivo avrà luogo al PalaMura della cittadina sarda: questo pomeriggio alle 16 si confronteranno il team brianzolo, campione d’Italia in carica, e quello di Porto Potenza. Alle 18.30 sarà la volta di Sassari e Giulianova. Le vincenti delle due partite si contenderanno la coppa domani, con inizio alle 10.30 con diretta RaiSport.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Basket in carrozzina. Santo Stefano superiore. Vicenza non ha scampoLa Santo Stefano Kos Group ha conquistato una vittoria netta a Vicenza.
Leggi anche: Malore fatale a Santo Stefano: morto a 84 anni Luigi Cavalleri, detto “Tone”, alla Basella di UrgnanoVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Coppa Italia di basket, il tabellone della Final Eight; Basket, da oggi a Torino la Final Eight di Coppa Italia. Le otto squadre, gli orari, dove vedere tutto in tv; Coppa Italia: Baldasso trascina Tortona in semifinale, Venezia cede in volata; Dove vedere in tv la Coppa Italia 2026 di basket: orari dai quarti alla finale, programma, streaming.
Coppa Italia basket 2026 oggi: orari quarti di finale 19 febbraio, tv, streamingOggi, giovedì 19 febbraio, si disputeranno sul parquet dell'Inalpi Arena di Torino gli ultimi due quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia 2026. oasport.it
Brescia-Olimpia Milano oggi, Coppa Italia basket 2026: orario, tv, programma, streamingAndranno in scena oggi, sabato 21 febbraio, le due semifinali della Final Eight Coppa Italia 2026. Dopo il giorno di riposo di ieri, sul parquet della ... oasport.it
MILANO PERDE OUSMANE DIOP PER IL RESTO DELLA COPPA ITALIA Stiramento ai flessori per il lungo, che non sarà a disposizione di coach Peppe Poeta. Niente di grave, invece, per Armoni Brooks. Le ultime: https://www.pianetabasket.com/olimpia- - facebook.com facebook
Quando ti dicono che sei in semifinale di Coppa Italia... ...buongiorno bianconeri! Avete dormito bene x.com