Nasce in Abruzzo la prima sede territoriale dell’Agenzia per la Cybersicurezza | firmato l’accordo con l’università d’Annunzio

In Abruzzo nasce la prima sede territoriale dell’Agenzia per la Cybersicurezza, segnando un passo importante per la sicurezza digitale in Italia. L’accordo tra l’università d’Annunzio di Chieti-Pescara e l’Agenzia nazionale prevede l’apertura di una nuova struttura dedicata alla tutela e allo sviluppo delle competenze nel settore della cybersicurezza.

Un passo storico per la cybersicurezza in Italia parte dall’Abruzzo. È stato sottoscritto oggi il protocollo d’intesa tra l’università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), che porterà all’apertura della prima proiezione territoriale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

