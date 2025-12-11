Nasce in Abruzzo la prima sede territoriale dell’Agenzia per la Cybersicurezza | firmato l’accordo con l’università d’Annunzio
In Abruzzo nasce la prima sede territoriale dell’Agenzia per la Cybersicurezza, segnando un passo importante per la sicurezza digitale in Italia. L’accordo tra l’università d’Annunzio di Chieti-Pescara e l’Agenzia nazionale prevede l’apertura di una nuova struttura dedicata alla tutela e allo sviluppo delle competenze nel settore della cybersicurezza.
Un passo storico per la cybersicurezza in Italia parte dall’Abruzzo. È stato sottoscritto oggi il protocollo d’intesa tra l’università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), che porterà all’apertura della prima proiezione territoriale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
La cucina italiana riconosciuta patrimonio immateriale dell'umanità dell'Unesco "è un risultato straordinario, che ne sottolinea il valore culturale nel mondo". Lo ha detto lo chef Niko Romito che poi ha aggiunto. “La mia cucina nasce dall'Abruzzo: dalla montag - facebook.com Vai su Facebook
Leggi anche: Scuola chiusa per seggio elettorale | il personale ATA può essere utilizzato in altro plesso
Leggi anche: Collaborazione scientifica per lo studio dei sedimenti e delle microplastiche trasportate dal fiume Arno
Nasce in Abruzzo la prima sede territoriale dell’Agenzia per la Cybersicurezza: firmato l’accordo con l’università d’Annunzio - È stato sottoscritto oggi il protocollo d’intesa tra l’università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti- Come scrive chietitoday.it