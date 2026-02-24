Convegno Donna e impresa | innovazione start up e strumenti di finanziamento

Il convegno “Donna e impresa” si tiene lunedì 2 marzo a Brindisi, nella Sala Gino Strada di Palazzo Nervegna, a causa dell’interesse crescente per l’imprenditoria femminile. Le partecipanti discuteranno di come l’innovazione e i finanziamenti possano sostenere le start-up guidate da donne. L’evento mira a promuovere opportunità concrete per le imprenditrici locali. La sala si riempirà di professioniste e esperti pronti a condividere idee e strategie.

Lunedì 2 marzo, alle ore 16.00, a Brindisi, nella Sala Gino Strada di Palazzo Nervegna, si svolgerà un convegno sul tema “Donna e Impresa – Innovazione, start up e strumenti di finanziamento”. Si tratta di una iniziativa di Inner Wheel “Cristina Cordella”, Terziario DonnaConfcommercio Brindisi e “Rete”, con il patrocinio del Comune di Brindisi. Il programma prevede i saluti della presidente dell’Inner Wheel Brindisi “Cristina Cordella”, del sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e della Presidente di Terziario DonnaConfcommercio Brindisi Maria Strabace. La professoressa Rosi De Mauro (docente Istituto Morvillo FalconeBassi) interverrà sul binomio scuola-impresa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

