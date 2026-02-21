Innovazione Znext | venture building e M&A strumenti di unica scommessa sull' EdTech
Znext, la piattaforma creata nel 2025 da Zanichelli Editore, ha partecipato a un evento a Modena dedicato alle tecnologie educative. La società si concentra sull'innovazione attraverso operazioni di venture building e fusioni e acquisizioni nel settore dell’EdTech. Durante il panel alla Fondazione Collegio San Carlo, gli esperti hanno discusso delle tendenze emergenti e delle opportunità di crescita nel campo delle tecnologie per l’apprendimento. La presenza di Znext ha attirato l’attenzione degli investitori presenti.
Modena, 21 feb. -(Adnkronos) - Znext, la piattaforma industriale nata nel 2025 su iniziativa di Zanichelli Editore che costruisce e accelera imprese tecnologiche nei settori della formazione, del lavoro e del benessere, è stata fra i protagonisti presso la Fondazione Collegio San Carlo di Modena del panel "Investire in Learning Technologies: trend e frontiere dell'apprendimento con le tecnologie", nell'ambito della quarta edizione del Learning More Festival. A fianco della Ceo Elena Lavezzi, investitori e operatori che ogni giorno valutano startup, analizzano dati e decidono dove allocare capitale nell'edtech, come Kees Mastenbroek (WhatWorked Education & Edtech Impact), Damien Lanfrey (Future Education Modena) e Matteo Bartolomeo (aimpact Avanzi Etica SICAF EuVECA).🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Innovazione: a Mind 'Building the change', evento annuale di Federated Innovation
Innovazione, Silvestri (Eniverse): "Siamo primo corporate venture builder in Italia"Eniverse si distingue come il primo e più avanzato corporate venture builder in Italia, portando innovazione e nuove opportunità nel panorama imprenditoriale nazionale.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Zanichelli lancia Znext per fare venture builder e M&AZnext è il nuovo progetto di Zanichelli Editore che parte con un investimento di 60 milioni di euro. L’obiettivo dell’iniziativa è sostenere la crescita di aziende tecnologiche di eccellenza, ... startupbusiness.it
Perché le iniziative di corporate venture building falliscono? Ecco le principali causeAnalisi del venture building e del caso Zigzag con Patrick Luke: come superare i limiti strutturali delle grandi aziende. economyup.it
CISA celebra 100 anni di innovazione nella sicurezza con la campagna Opening the next 100. Un secolo di soluzioni intelligenti, brevetti e passione che oggi diventano slancio verso il futuro della protezione, dell’abitare e del lavoro. Leggi l'articolo: https://ww - facebook.com facebook