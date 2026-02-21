Innovazione Znext | venture building e M&A strumenti di unica scommessa sull' EdTech

Znext, la piattaforma creata nel 2025 da Zanichelli Editore, ha partecipato a un evento a Modena dedicato alle tecnologie educative. La società si concentra sull'innovazione attraverso operazioni di venture building e fusioni e acquisizioni nel settore dell’EdTech. Durante il panel alla Fondazione Collegio San Carlo, gli esperti hanno discusso delle tendenze emergenti e delle opportunità di crescita nel campo delle tecnologie per l’apprendimento. La presenza di Znext ha attirato l’attenzione degli investitori presenti.

Modena, 21 feb. -(Adnkronos) - Znext, la piattaforma industriale nata nel 2025 su iniziativa di Zanichelli Editore che costruisce e accelera imprese tecnologiche nei settori della formazione, del lavoro e del benessere, è stata fra i protagonisti presso la Fondazione Collegio San Carlo di Modena del panel "Investire in Learning Technologies: trend e frontiere dell'apprendimento con le tecnologie", nell'ambito della quarta edizione del Learning More Festival. A fianco della Ceo Elena Lavezzi, investitori e operatori che ogni giorno valutano startup, analizzano dati e decidono dove allocare capitale nell'edtech, come Kees Mastenbroek (WhatWorked Education & Edtech Impact), Damien Lanfrey (Future Education Modena) e Matteo Bartolomeo (aimpact Avanzi Etica SICAF EuVECA).🔗 Leggi su Iltempo.it

