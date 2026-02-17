Strumenti moderni e veloci alle Scotte avanza l’innovazione tecnologica Giani | Salto di qualità

Il progresso tecnologico ha rivoluzionato il reparto di radiologia delle Scotte, riducendo drasticamente l’uso di apparecchi obsoleti. Nel corso degli ultimi cinque anni, l’ospedale di Siena ha aggiornato le attrezzature più vecchie, passando da un tasso di obsolescenza del 74% al 27%. Questa svolta ha permesso di offrire diagnosi più accurate e tempi di attesa più rapidi per i pazienti. Il presidente della regione Giani definisce questa svolta un vero e proprio salto di qualità.

Siena, 17 febbraio 2026 – In cinque anni l' innovazione tecnologica ha trasformato il volto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria senese: il tasso di obsolescenza delle grandi apparecchiature sanitarie dell' Ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena è stato drasticamente ridotto, passando dal 74% al 27%. Un risultato che segna una svolta concreta nel percorso di ammodernamento avviato dall'azienda e che oggi si arricchisce di un nuovo traguardo. E' stato infatti inaugurato un angiografo monoplano per la Radiologia interventistica e una nuova Tac per la Neuroradiologia diagnostica e terapeutica, frutto di un investimento complessivo superiore a 2,6 milioni di euro.