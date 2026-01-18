Sabato sera di verifiche a tappeto dei carabinieri | 5 denunce 21 multe e 170 persone controllate

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Caserta hanno intensificato i controlli sul territorio, con un'operazione di verifica capillare. Durante i servizi, sono state denunciate cinque persone, elevate ventuno multe e controllate circa 170 persone. L’intervento, guidato dal Maggiore Giovanni Riacà, ha mirato a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle norme, mantenendo alta la presenza delle forze dell’ordine nella zona.

Una presenza capillare, visibile e costante sul territorio ha caratterizzato l’ultimo fine settimana, quando i Carabinieri della Compagnia di Caserta, guidati dal Maggiore Giovanni Riacà, hanno dato attuazione a un servizio di controllo coordinato a largo raggio, pianificato per contrastare i fenomeni di illegalità diffusa e rafforzare il senso di sicurezza della comunità. L’attività si è sviluppata nel corso delle ore serali attraverso pattugliamenti mirati, posti di controllo e verifiche dinamiche lungo le principali arterie stradali e nei centri abitati, consentendo ai militari di intercettare situazioni di potenziale rischio e di intervenire con tempestività. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Controlli dei carabinieri: scattano 9 denunce. Segnalazioni e numerose verifiche su strada

Leggi anche: Controlli a tappeto a Roma: dieci denunce dei carabinieri tra borseggi, droga e armi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dopo i pestaggi, maxi operazione a Termini: 5 arresti e dodici denunce. Tornano in libertà gli aggressori del rider.

Effetto Crans-Montana, controlli a tappeto nei locali di Torino e delle località turistiche. Scatta il giro di vite - Montana ha acceso i riflettori sulle località turistiche e sui locali notturni di Torino e provincia. torino.corriere.it