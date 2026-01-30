Zone rosse tre allontanamenti e tre denunce nei controlli a tappeto dei Carabinieri

I Carabinieri di Modena hanno intensificato i controlli nelle zone più a rischio della città. Durante i blitz, hanno allontanato tre persone e denunciato altrettante. L’attività prosegue senza sosta per garantire più sicurezza ai cittadini.

Tra Novi Sad, zone limitrofe alla stazione e Giardini Ducali: i militari hanno fermato diverse persone e verificato siztuazioni al limite della legalità, segnanaldo anche acquirenti di droga Non si ferma l'attività di presidio delle zone più calde della città. I Carabinieri della Compagnia di Modena, con il supporto delle squadre speciali della S.I.O. (Squadra di Intervento Operativo) del 5° Reggimento "Emilia Romagna", hanno messo in atto un nuovo servizio straordinario di controllo focalizzato sulla Zona Tempio, l'area della Stazione Ferroviaria e il Parco Novi Sad. Durante gli stessi controlli, un altro dei fermati è finito nei guai perché trovato in possesso di una bomboletta di spray urticante non conforme alle norme di legge.🔗 Leggi su Modenatoday.it

A Pomigliano d’Arco sono state istituite tre zone rosse, con controlli già attivi da stamattina, per un periodo di tre mesi.

