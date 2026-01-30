Zone rosse tre allontanamenti e tre denunce nei controlli a tappeto dei Carabinieri
I Carabinieri di Modena hanno intensificato i controlli nelle zone più a rischio della città. Durante i blitz, hanno allontanato tre persone e denunciato altrettante. L’attività prosegue senza sosta per garantire più sicurezza ai cittadini.
Tra Novi Sad, zone limitrofe alla stazione e Giardini Ducali: i militari hanno fermato diverse persone e verificato siztuazioni al limite della legalità, segnanaldo anche acquirenti di droga Non si ferma l'attività di presidio delle zone più calde della città. I Carabinieri della Compagnia di Modena, con il supporto delle squadre speciali della S.I.O. (Squadra di Intervento Operativo) del 5° Reggimento "Emilia Romagna", hanno messo in atto un nuovo servizio straordinario di controllo focalizzato sulla Zona Tempio, l'area della Stazione Ferroviaria e il Parco Novi Sad. Durante gli stessi controlli, un altro dei fermati è finito nei guai perché trovato in possesso di una bomboletta di spray urticante non conforme alle norme di legge.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Approfondimenti su Zone rosse
Pomigliano, istituite tre zone rosse per tre mesi. Da stamattina già i controlli
A Pomigliano d’Arco sono state istituite tre zone rosse, con controlli già attivi da stamattina, per un periodo di tre mesi.
Controlli straordinari dei carabinieri, scattano tre denunce sulle strade. Ma anche giovani sorpresi con hashish nei parchi
Ultime notizie su Zone rosse
Argomenti discussi: Zone rosse, tre allontanamenti e tre denunce nei controlli a tappeto dei Carabinieri; Le zone rosse resistono nelle città di centrosinistra come Padova, Vicenza e Verona: l'idea è di renderle permanenti; La stretta di Capodanno: Zone rosse nelle città. Ma Roma non le prevede; Parma: Zone Rosse al setaccio. Denunce, sanzioni e disposti nuovi allontanamenti.
Zone rosse, dal 1 dicembre oltre 1.400 persone controllate dai carabinieri: 106 provvedimenti di allontanamentoI carabinieri hanno tracciato un bilancio dell'attività di controllo degli allontanamenti dalle zone rosse in applicazione dell'ordinanza prefettizia: dal 1° dicembre identificate oltre 1.400 persone ... gazzettadiparma.it
Zone rosse a Napoli, sì della Prefettura, riflettori puntati sulla movida: «Più controlli in cinque aree»Tornano le zone rosse a Napoli. La decisione è stata presa ieri a Palazzo di Governo dal prefetto Michele di Bari. Più che una novità si tratta di una conferma: le ... ilmattino.it
Durante il Carnevale saranno reintrodotte a Venezia e nelle località di terraferma le "zone rosse", affinché possa essere garantita l'accessibilità e la fruizione in sicurezza di una serie di aree già oggetto di precedenti provvedimenti, vietando l'accesso a chi a x.com
Durante il Carnevale saranno reintrodotte a Venezia e nelle località di terraferma le "zone rosse", affinché possa essere garantita l'accessibilità e la fruizione in sicurezza di una serie di aree già oggetto di precedenti provvedimenti, vietando l'accesso a chi a - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.