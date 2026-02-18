Vuelle con Rimini derby all’insegna degli ex

Vuelle e Rimini si sono affrontate nel derby dell’Adriatico, una partita che mette in gioco il futuro di entrambe le squadre in campionato. La sfida, molto sentita dai tifosi, ha visto in campo ex giocatori di entrambe le formazioni, aggiungendo ulteriore tensione all’incontro. Fin dal primo minuto, i giocatori hanno dato il massimo, consapevoli dell’importanza di questa partita per la classifica.

Era prevedibile sin dalla gara d’andata che il retour-match del derby dell’Adriatico avrebbe avuto un peso notevole per la classifica. Ma nessuno, dopo il ventello rifilato dalla truppa romagnola a quella pesarese al Flaminio lo scorso 26 ottobre (86-65 il risultato), poteva immaginare che ci saremmo arrivati con la Vuelle in testa da sola a fare la lepre, inseguita da una muta di cani rabbiosi, fra cui proprio Rimini. Molta acqua è passata sotto i ponti da allora e anche parecchi infortuni che hanno costretto Dell’Agnello a modificare l’impianto di squadra più volte. Oggi l’accoppiata straniera è composta da Gerald Robinson, uno dei tanti ex di questa sfida, e Ivan Alipiev, il bulgaro che sta rimpiazzando Mark Ogden, ancora ai box. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

