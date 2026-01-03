Venezuela Schlein sente Tajani e Conte tuona | È violazione del diritto internazionale

In un contesto di crescente tensione internazionale, il Venezuela torna al centro dell’attenzione politica. Schlein critica le dichiarazioni di Tajani e Conte, definendole una violazione del diritto internazionale. Palazzo Chigi monitora attentamente la situazione, con il presidente Meloni che riceve aggiornamenti continui. La situazione richiede attenzione e analisi obiettiva, nel rispetto dei principi diplomatici e delle norme internazionali.

Palazzo Chigi sta seguendo costantemente la situazione, con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che riceve aggiornamenti immediati su ogni evoluzioni. Anche le opposizioni, però, pretendono di essere informate su quanto sta accadendo in Sud America. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Venezuela, Schlein sente Tajani e Conte tuona: “È violazione del diritto internazionale” Leggi anche: **Venezuela: Schlein sente Tajani, 'preoccupazione per quanto sta accadendo'** Leggi anche: Mo: Hamas, 'pena morte Israele a terroristi crimine e violazione diritto internazionale' La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Attacco Usa in Venezuela, Schlein sente Tajani. Conte “Aggressione che non ha nessuna base giuridica” - ROMA (ITALPRESS) – La segretaria del Pd Elly Schlein “sta seguendo con apprensione gli sviluppi dell’attacco americano e ha sentito il ministro degli Esteri Antonio Tajani per esprimere preoccupazione ... italpress.com

Venezuela, Schlein sente Tajani: preoccupazione per attacco Usa - Elly Schlein ha sentito il ministro degli Esteri Antonio Tajani su quanto sta accadendo in Venezuela, secondo ... notizie.tiscali.it

**Venezuela: Schlein sente Tajani, 'preoccupazione per quanto sta accadendo'** - La segretaria del Pd, Elly Schlein, sta seguendo "con apprensione" gli sviluppi dell’attacco Usa e ha sentito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per esprimere "preocc ... lagazzettadelmezzogiorno.it

L’attacco militare degli Stati Uniti al Venezuela è gravissimo e inaccettabile. Occorre che la comunità internazionale e il nostro Paese condannino immediatamente quanto accaduto e si attivino per fermare questa aggressione. Le accuse legate al narcotraffico - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.