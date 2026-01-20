Pesca di frodo nel Reggino | rinvenuti e sequestrati circa 55 chili di novellame di sarda
Nel Reggino, la Guardia di finanza ha sequestrato circa 55 chili di novellame di sarda, nell'ambito di un’operazione di controllo sulla pesca. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla pesca di frodo e alla tutela delle risorse marine. L’intervento testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel preservare la legalità nel settore ittico e marittimo.
Maxi sequestro di circa 55 chili novellame di sarda in provincia di Reggio Calabria. Il provvedimento è scattato nell'ambito delle attività di controllo in materia di polizia ittica e marittima, messe in campo dal reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia della Guardia di finanza nella lotta.
