Pesca di frodo nel Reggino | rinvenuti e sequestrati circa 55 chili di novellame di sarda

Nel Reggino, la Guardia di finanza ha sequestrato circa 55 chili di novellame di sarda, nell'ambito di un’operazione di controllo sulla pesca. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla pesca di frodo e alla tutela delle risorse marine. L’intervento testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel preservare la legalità nel settore ittico e marittimo.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.