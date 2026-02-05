Pesca di frodo a Mattinata nei guai sub sorpresi a raccogliere ricci di mare | scatta il sequestro

Durante un controllo a Mattinata, i finanzieri hanno colto sul fatto alcuni pescatori sorpresi a raccogliere ricci di mare senza permesso. La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 1.500 ricci, fermando le attività illecite sul posto. Gli uomini in divisa hanno sequestrato anche le attrezzature utilizzate e hanno multato i pescatori. L’intervento si è svolto durante un servizio di vigilanza marittima coordinato dalla sezione operativa di Manfredonia e Bari.

Nel corso di un servizio di vigilanza marittima, la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Manfredonia, coordinata dal sovraordinato Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, ha eseguito il sequestro di circa 1.200 esemplari di ricci di mare (Paracentrotus.

