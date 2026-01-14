Truffe agli anziani anche da migliaia di euro | in due finiscono a processo

Due persone sono state chiamate a processo con l’accusa di aver commesso truffe ai danni di anziani, coinvolgendo importi anche di migliaia di euro. Le indagini hanno ricostruito diverse situazioni, tra cui falsi carabinieri, bancari e avvocati, dimostrando l’ingegnosità degli imputati nel tentativo di ingannare le vittime. La vicenda evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e diffidare da richieste sospette, soprattutto tra le persone più vulnerabili.

BRINDISI - Dal finto carabiniere al bancario fasullo, passando per il sedicente avvocato: non sarebbe mancata l'inventiva a due imputati, se il procedimento penale dovesse confermare quanto viene loro contestato. Avrebbero messo in scena quattro distinte truffe, con altrettante vittime. Anziane.

