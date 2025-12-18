La rete delle truffe agli anziani | telefonisti a Napoli trasfertisti in tutta Italia con corrieri Sono 300mila euro i risparmi sottratti e 21 gli arresti – Il video

Dietro a un’apparente normalità si cela una rete di truffe orchestrata ai danni degli anziani, con telefonisti a Napoli e trasfertisti in tutta Italia, spesso supportati da corrieri. Sono stati sottratti oltre 300mila euro, con 21 persone arrestate. Il copione è sempre uguale: telefonate di sedicenti ufficiali, annunci di incidenti e feriti, sfruttando la fiducia e la paura delle vittime per ottenere denaro.

Il copione era sempre lo stesso. Una telefonata di un sedicente carabiniere o di un avvocato, l'annuncio di un incidente stradale causato da un famigliare, generalmente un figlio o un nipote, e la presenza di feriti. Poi la pressione e la minaccia dell'arresto imminente. Eludibile soltanto dopo il pagamento di una "cauzione" che, entro un breve lasso di tempo, un incaricato avrebbe ritirato. È partendo da questo metodo spietato che i carabinieri di Genova, coordinati dalla Procura di Napoli, hanno ricostruito l'attività di un'organizzazione accusata di aver messo a segno decine di truffe ai danni di anziani.

