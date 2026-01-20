Bnp Paribas e consorzio del Parmigiano reggiano | accordo per supportare le aziende della filiera

BNL BNP Paribas ha stipulato un accordo con il Consorzio del Parmigiano Reggiano per offrire supporto alle aziende della filiera. L’obiettivo è favorire percorsi di crescita e internazionalizzazione, contribuendo allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione del settore. Questa collaborazione mira a rafforzare le imprese, facilitando l’accesso a strumenti finanziari e servizi dedicati alle esigenze del mercato globale.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.