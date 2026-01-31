Il Conservatorio Nicola Sala incanta Londra all’Istituto Italiano di Cultura

Ieri sera, all’Istituto Italiano di Cultura di Londra, il Conservatorio “Nicola Sala” ha portato in scena un concerto che ha lasciato il pubblico senza parole. Studenti e docenti hanno suonato con passione davanti a una sala piena di ambasciatori e rappresentanti istituzionali. L’evento si è svolto in un’atmosfera di grande entusiasmo, dimostrando ancora una volta la qualità della scuola musicale italiana.

Si è svolto ieri sera, presso la prestigiosa sede dell'Istituto Italiano di Cultura di Londra, un concerto del Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento, realizzato su invito del Direttore dell'Istituto, dott. Francesco Bongarrà, nell'ambito delle attività di promozione della cultura musicale italiana all'estero. La serata ha rappresentato un momento di particolare rilievo istituzionale e artistico, onorata dalla presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni italiane, tra cui l'Ambasciatore d'Italia a Londra, Inigo Lambertini, e il dott. Ugo Zampetti, Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Italiana.

