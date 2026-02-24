Congedo paritario Schlein dopo il ‘no’ della Commissione | ‘Sarebbe stata rivoluzione culturale’

Elena Schlein commenta il rifiuto della Commissione Bilancio sulla proposta di legge sul congedo paritario, definendolo un passo indietro per la parità tra genitori. La proposta mirava a garantire uguali diritti a entrambi i genitori, ma è stata respinta con motivazioni finanziarie. La decisione ha suscitato reazioni tra i sostenitori di una maggiore equità familiare. La discussione sul tema continua in Parlamento, mentre le opposizioni preparano nuove iniziative.

La commissione Bilancio della Camera ha bocciato la proposta di legge delle opposizioni sul congedo parentale. Schlein delusa: "Meloni spieghi il no" La commissione Bilancio della Camera ha bocciato la proposta di legge unitaria delle opposizioni sul congedo paritario parentale. A seguito dei rilievi eseguiti della Ragioneria dello Stato sulle coperture al provvedimento, la Commissione ha approvato un parere soppressivo per l’Aula. Come contromossa, le opposizioni avevano tentato di proporre una copertura diversa o una sospensione, al fine di analizzare meglio i rilievi del dipartimento del Mef, ma la proposta è caduta nel vuoto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

**Famiglia: Schlein, 'destra ipocrita, congedo paritario lo faremo noi al governo'**Elly Schlein critica la destra, accusandola di ipocrisia, perché non ha ancora approvato il congedo paritario.

