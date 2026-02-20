Congedo parentale uguale per madri e padri il testo arriva alla Camera senza mandato al relatore Le opposizioni | Stanno sabotando la proposta

Il governo ha presentato alla Camera una proposta di legge che prevede un congedo parentale uguale per madri e padri, senza incaricare un relatore. Le opposizioni accusano: “Stanno sabotando la riforma”. La mancanza di un mandato ufficiale ha sollevato sospetti di ostacoli politici. La proposta mira a favorire la parità di genere, ma alcuni partiti di opposizione criticano la mancanza di dettagli e preferiscono rimandare il confronto. La discussione sulla riforma si apre in un clima di tensione tra maggioranza e opposizione.

Il copione sembra essere sempre lo stesso. Come per il salario minimo la destra prima storce il naso e tira fuori possibili criticità, poi butta la palla in tribuna. Questa volta tocca alla proposta di legge unitaria delle opposizioni sul congedo parentale paritario, una norma che punta a equiparare i mesi previsti per le madri e i padri e portarlo dall’80 al 100%. Il testo in Aula senza mandato al relatore. La proposta di legge a prima firma Elly Schlein e sottoscritta da tutti i leader delle opposizioni è stata adottata, un mese fa, come testo base dal comitato ristretto della Commissione Lavoro della Camera.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Congedo parentale uguale per madri e padri, il testo arriva alla Camera senza mandato al relatore. Le opposizioni: “Stanno sabotando la proposta” Leggi anche: Congedo parentale uguale per madri e padri, la proposta delle opposizioni va avanti in Commissione. Pd e M5s: “La destra non la ostacoli” Leggi anche: Ddl stupri, adottata come testo base la proposta di Bongiorno che elimina il “consenso”. Insorgono le opposizioni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nuovo congedo parentale 2023: le novità; Assegno unico: cos’è, come funziona e come viene pagato. Congedo parentale: Chi ne ha diritto, quale procedura seguire e com’è retribuitoL’INPS, con il messaggio n° 251 del 26 gennaio 2026, ha dato indicazioni amministrative e procedurali relativamente al congedo parentale i cui limiti temporali, dal primo gennaio 2026, sono stati incr ... tecnicadellascuola.it Nuovo congedo parentale fino a 14 anni: aggiornati i codici SIDI per le assenze del personaleCon un avviso dell’11 febbraio, viene comunicato alle segreterie l’aggiornamento dei codici relativi al congedo parentale nell’area SIDI Variazioni di Stato Giuridico, a seguito delle novità introdo ... orizzontescuola.it Congedo parentale per il personale scolastico: cosa sapere senza perdersi tra circolari e modulistica. Dal diritto al congedo, alla durata, alla retribuzione: tutto quello che serve per pianificare al meglio il tempo con i tuoi bambini. Swipe per scoprir - facebook.com facebook