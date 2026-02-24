congedo nei giorni del ciclo dagli studenti la battaglia per la salute delle ragazze

La proposta di concedere un congedo alle studentesse durante il ciclo nasce dall’esigenza di tutelare la loro salute, spesso trascurata a causa di dolori intensi. Le ragazze che soffrono di emicranie e crampi forti trovano difficile frequentare le lezioni, e questa misura mira a offrire loro un supporto concreto. La richiesta proviene da studenti e insegnanti che chiedono un’attenzione reale ai problemi legati alla salute femminile nelle scuole.

Non un privilegio, ma una risposta concreta a un bisogno di salute troppo spesso ignorato. È questo il senso della proposta di introdurre un congedo mestruale per le studentesse delle scuole superiori che soffrono di dolori invalidanti legati al ciclo. Due giorni di assenza giustificata al mese, senza ricadute sulla validità dell’anno scolastico: una misura che la Consulta provinciale degli studenti di Arezzo ha portato al centro del confronto pubblico durante l’evento "Non è un privilegio, è salute", ospitato nella Sala Vasariana e promosso insieme all’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, con il patrocinio della Provincia e dell’Asl. 🔗 Leggi su Lanazione.it

