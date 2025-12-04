Lucca lista stupri con 2 nomi di ragazze nei bagni del liceo scientifico Vallisneri rappresentanti degli studenti | Abominevole

La scritta, accompagnata da un disegno definito “osceno”, è stata fotografata e diffusa tra gli studenti. Una delle ragazze citate l’ha ricevuta direttamente sul cellulare: non riuscendo a spiegarsi il gesto, ha avvertito subito la famiglia Al liceo scientifico Vallisneri di Lucca è apparsa u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Lucca, “lista stupri” con 2 nomi di ragazze nei bagni del liceo scientifico Vallisneri, rappresentanti degli studenti: “Abominevole”

