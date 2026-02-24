Conferenza stampa Osimhen alla vigilia di Juve Galatasaray LIVE | le parole

Victor Osimhen ha parlato in conferenza stampa prima della partita tra Juventus e Galatasaray, motivato dal ritorno dei playoff di Champions League 202526. La sua presenza all’Allianz Stadium dimostra l’importanza della sfida e il desiderio di ottenere una vittoria decisiva. Osimhen ha risposto alle domande dei giornalisti, sottolineando l’impegno della squadra e la concentrazione in vista dell’incontro. La partita si avvicina rapidamente e la tensione cresce.

Inter, senti Stankovic: «Sono nato lì, è normale che sogni di tornarci! Ma ecco perché ho scelto di trasferirmi al Club Brugge» Bastoni Inter, tra il rinnovo e il possibile addio: il Barcellona lo ha inserito nella lista dei desideri! La rivelazione di Moretto Calciomercato Roma, Bernasconi è l’ultima idea per la fascia: è una richiesta di Gasperini! Il punto sulla trattativa Roma, mossa a sorpresa di Gasperini contro la Juventus? Sta davvero pensando di schierare questo giocatore dall’inizio nel big match dell’Olimpico Milan, Allegri lascia il club a fine stagione? La clamorosa rivelazione di Criscitiello sul futuro del tecnico rossonero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Galatasaray Juve LIVE: le paroleLuciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa, spiegando le sue strategie prima della partita tra Galatasaray e Juventus.

Conferenza stampa McKennie alla vigilia di Galatasaray Juve LIVE: le paroleWeston McKennie ha parlato oggi in conferenza stampa prima della partita tra Galatasaray e Juventus, in vista dell’andata dei playoff di Champions League 202526.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Spalletti: Le simulazioni offendono il calcio. Bastoni in Nazionale? Gattuso deve essere libero di scegliere. Su Icardi e Osimhen...; Spalletti ritrova Osimhen con la Juve. L’Atalanta si gioca tutto a Dortmund; Galatasaray-Juventus, Spalletti ritrova Icardi e Osimhen: dalle frizioni con Maurito all'Inter al feeling con il nigeriano a Napoli; Galatasaray-Juve: disastro a Istanbul, tracollo e infortuni. Le dichiarazioni.

Juventus, Kelly alla vigilia del match col Galatasaray: «Sarà una sfida lunga, come fermare Osimhen?». Le sue parole in conferenza stampaJuventus, Kelly alla vigilia del match col Galatasaray: «Sarà una sfida lunga, come fermare Osimhen?». Le sue parole in conferenza stampa Tra le partite di domani dei playoff di Champions c’è Juventus ... calcionews24.com

Conferenza Kelly, Juventus-Galatasaray: Come si marca Osimhen?Conferenza Kelly, vigilia Juventus-Galatasaray: cosa serve per riuscire a marcare Victor Osimhen? Tutto quello che c'è da sapere. juvelive.it

Juve, cambio tra i pali per la sfida al Galatasaray Tentazione Perin. Giusto dargli una chance da titolare Luciano Spalletti riflette. L’errore di Di Gregorio nella partita contro il Como, che ha seguito quello contro l’Inter, e il preoccupante dato di 13 gol subit - facebook.com facebook

. @juventusfc | Bremer e Yildiz si allenano con il gruppo in vista del Galatasaray x.com