Conferenza stampa Osimhen alla vigilia di Juve Galatasaray LIVE | le parole

Da calcionews24.com 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Victor Osimhen ha parlato in conferenza stampa prima della partita tra Juventus e Galatasaray, motivato dal ritorno dei playoff di Champions League 202526. La sua presenza all’Allianz Stadium dimostra l’importanza della sfida e il desiderio di ottenere una vittoria decisiva. Osimhen ha risposto alle domande dei giornalisti, sottolineando l’impegno della squadra e la concentrazione in vista dell’incontro. La partita si avvicina rapidamente e la tensione cresce.

conferenza stampa osimhen alla vigilia di juve galatasaray live le parole
© Calcionews24.com - Conferenza stampa Osimhen alla vigilia di Juve Galatasaray LIVE: le parole

Inter, senti Stankovic: «Sono nato lì, è normale che sogni di tornarci! Ma ecco perché ho scelto di trasferirmi al Club Brugge» Bastoni Inter, tra il rinnovo e il possibile addio: il Barcellona lo ha inserito nella lista dei desideri! La rivelazione di Moretto Calciomercato Roma, Bernasconi è l’ultima idea per la fascia: è una richiesta di Gasperini! Il punto sulla trattativa Roma, mossa a sorpresa di Gasperini contro la Juventus? Sta davvero pensando di schierare questo giocatore dall’inizio nel big match dell’Olimpico Milan, Allegri lascia il club a fine stagione? La clamorosa rivelazione di Criscitiello sul futuro del tecnico rossonero. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Galatasaray Juve LIVE: le paroleLuciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa, spiegando le sue strategie prima della partita tra Galatasaray e Juventus.

Conferenza stampa McKennie alla vigilia di Galatasaray Juve LIVE: le paroleWeston McKennie ha parlato oggi in conferenza stampa prima della partita tra Galatasaray e Juventus, in vista dell’andata dei playoff di Champions League 202526.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Spalletti: Le simulazioni offendono il calcio. Bastoni in Nazionale? Gattuso deve essere libero di scegliere. Su Icardi e Osimhen...; Spalletti ritrova Osimhen con la Juve. L’Atalanta si gioca tutto a Dortmund; Galatasaray-Juventus, Spalletti ritrova Icardi e Osimhen: dalle frizioni con Maurito all'Inter al feeling con il nigeriano a Napoli; Galatasaray-Juve: disastro a Istanbul, tracollo e infortuni. Le dichiarazioni.

Juventus, Kelly alla vigilia del match col Galatasaray: «Sarà una sfida lunga, come fermare Osimhen?». Le sue parole in conferenza stampaJuventus, Kelly alla vigilia del match col Galatasaray: «Sarà una sfida lunga, come fermare Osimhen?». Le sue parole in conferenza stampa Tra le partite di domani dei playoff di Champions c’è Juventus ... calcionews24.com

Conferenza Kelly, Juventus-Galatasaray: Come si marca Osimhen?Conferenza Kelly, vigilia Juventus-Galatasaray: cosa serve per riuscire a marcare Victor Osimhen? Tutto quello che c'è da sapere. juvelive.it