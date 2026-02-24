Conferenza stampa Osimhen pre Juve Galatasaray LIVE | le sue dichiarazioni

Osimhen ha parlato alla vigilia della partita contro la Juventus e il Galatasaray, motivato dall’obiettivo di rafforzare la sua squadra. La causa di questa intervista è la pressione di affrontare due grandi club in un momento cruciale della stagione. Osimhen ha condiviso le sue aspettative e la determinazione di affrontare ogni sfida con concentrazione. Le sue parole si sono concentrate sulla volontà di dare il massimo in campo, senza lasciarsi distrarre dalle tensioni.

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Osimhen pre Juve Galatasaray LIVE: le sue dichiarazioni

di Marco Baridon Conferenza stampa Osimhen pre Juve Galatasaray: le sue dichiarazioni alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve è chiamata all’impresa. Dopo il 5-2 dell’andata, i bianconeri affrontano il Galatasaray nel ritorno dei playoff di Champions League: servirà un miracolo sportivo per ribaltare il risultare e staccare il pass per gli ottavi di finale. LA CONFERENZA STAMPA DI BURUK ALLA VIGILIA DI JUVE GALATASARAY ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Nel giorno di vigilia, martedì 24 febbraio, Victor Osimhen interviene in conferenza stampa alle 19. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Conferenza stampa Spalletti pre Galatasaray Juve LIVE: le sue dichiarazioniLuciano Spalletti ha parlato oggi in conferenza stampa perché la Juventus affronta il Galatasaray domani sera. Leggi anche: Conferenza stampa McKennie pre Galatasaray Juve LIVE: le sue dichiarazioni Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Conferenza stampa McKennie pre Galatasaray Juve: le parole; Infortunio Osimhen si ferma l’attaccante del Galatasaray | le sue condizioni preoccupano? Le ultimissime; Osimhen si racconta: Giuntoli ha provato a portarmi alla Juve, Galatasaray club che amo. Addio al Napoli? Ecco cosa è successo davvero; Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como: Questo dolore dobbiamo usarlo come elastico che ti carica. Bremer non ci sarà, David sì. Rinnovo anticipato? Non cerco cose differenti – VIDEO. Juventus, sciolto il dubbio Osimhen: l’annuncio dalla Turchia. La mossa del Galatasaray per passare il turnoOsimhen giocherà il ritorno del playoff di Champions contro la Juventus? Dalla Turchia arrivano aggiornamenti sulle condizioni della stella del Galatasaray. sport.virgilio.it Spalletti ritrova Osimhen e Icardi: Con loro decidi se vuoi citofonare o abbattere la portaMister Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani sera col Parma, ha commentato anche il sorteggio del playoff di Champions League col Galatasaray. Queste le ... tuttomercatoweb.com Juventus News 24. . #Juventus in campo alla vigilia del #Galatasaray Dopo un riscaldamento a parte, #Bremer e #Yildiz si sono uniti al gruppo Lavoro personalizzato per #Milik @baridonmarco # #JuveGalatasaray - facebook.com facebook Juve, cambio tra i pali per la sfida al Galatasaray Tentazione Perin x.com