Conferenza stampa Buruk pre Juve Galatasaray | Non siamo ancora passati sentiamo le stesse motivazioni della partita d’andata!

Buruk, allenatore del Galatasaray, ha dichiarato che la squadra sente ancora le stesse motivazioni della partita d’andata, nonostante la sconfitta. La causa di questa convinzione risiede nella determinazione dei giocatori a conquistare la qualificazione, anche se il risultato dell’andata li mette sotto pressione. Buruk ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di affrontare la sfida con entusiasmo. La partita di ritorno si gioca questa sera alla Juve Arena.

di Marco Baridon Conferenza stampa Buruk pre Juve Galatasaray: le sue dichiarazioni alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – La Juve è chiamata all'impresa. Dopo il 5-2 dell'andata, i bianconeri affrontano il Galatasaray nel ritorno dei playoff di Champions League: servirà un miracolo sportivo per ribaltare il risultare e staccare il pass per gli ottavi di finale. LA CONFERENZA STAMPA DI OSIMHEN ALLA VIGILIA DI JUVE GALATASARAY ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE Nel giorno di vigilia, martedì 24 febbraio, Okan Buruk è intervenuto in conferenza stampa alle 19.