Diretta conferenza stampa Buruk pre Juve-Galatasaray | le dichiarazioni

Buruk ha parlato chiaramente durante la conferenza stampa all’Allianz Stadium, spiegando le strategie per la partita contro il Galatasaray. La sua presenza è stata motivata dalla voglia di motivare la squadra prima del ritorno dei playoff. Ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di sfruttare ogni occasione in campo. Le sue parole hanno acceso l’interesse dei tifosi, pronti a sostenere la squadra nel match decisivo.

Una conferenza stampa determinante si è svolta all'Allianz Stadium in previsione di Juventus-Galatasaray, incontro valido per il ritorno dei playoff della Champions League 202526. Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha risposto alle domande dei cronisti alle ore 19:00, offrendo una lettura sulla sfida che attende le due squadre e sul percorso della formazione turca in questa fase decisiva. La conferenza è stata convocata per discutere gli aspetti legati al match di ritorno dei playoff della Champions League. Allianz Stadium è stata la cornice scelta per il confronto tra la compagine turca e l'avversario bianconero, con l'obiettivo di offrire una lettura generale sull'impegno che si preannuncia cruciale per il proseguimento della competizione.